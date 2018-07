Lichaam overleden Ximena (19) onnodig verminkt door OM, familie woedend

Haar ouders zouden haar zelfs niet meer herkend hebben na de sectie. Het OM heeft in een reactie toegegeven dat dit niet had hoeven gebeuren. Ximena's vader Randy is boos: ,,Hier is geen enkel excuus voor."

De jonge Ximena uit Uden maakte in februari een eind aan haar leven met het omstreden 'zelfmoordpoeder'. Volgens haar ouders had zij die fatale stap niet genomen zonder de promotie van een 'veilig en humaan' zelfmoordmiddel door Coöperatie Laatste Wil.

Normaal gesproken wordt bij een duidelijke zelfdoding een lichaam niet uitvoerig onderzocht. Justitie deed in het geval van Ximena toch een zeer uitgebreid onderzoek op het lichaam om juridisch voldoende zekerheid te hebben dat het omstreden poeder haar daadwerkelijk het leven kostte.

Achteraf blijkt dat alleen bloedonderzoek ook had kunnen volstaan. Dat ontdekte de vader van Ximena. ,,Onze dochter is door het OM fysiek van ons afgenomen. Als een stuk vlees in een plastic zak afgevoerd. Ze is postuum misbruikt, gemolesteerd en verminkt", laat Randy aan Omroep Brabant weten. Het OM heeft in een reactie aangegeven dat ‘een combinatie van uitwendig onderzoek door de gemeentelijk lijkschouwer en nader forensisch toxicologisch onderzoek voldoende zou zijn geweest’. Het OM betreurt het dat het onderzoek veel verder is gegaan dan nodig was.

Sectie

In het sectierapport van Ximena is te lezen hoe ver het onderzoek ging. Zo is onder meer de rug en de tong van de tiener opengesneden, het strottenhoofd en de stembanden verwijderd en de schedel open gezaagd. Het lichaam kwam drie dagen na de zelfdoding pas terug bij de familie. Ze zagen haar terug in het mortuarium. Ximena was in een verregaande staat van ontbinding. Thuis opbaren was niet mogelijk, een open kist tijdens de uitvaart evenmin.

Het OM geeft geen toelichting op de vraag waarom ze zo ver zijn gegaan. Vader Randy heeft een sterk vermoeden. ,,Ze wilden het onderzoek gebruiken tegen een mogelijke vervolging van de Coöperatie Laatste Wil die het omstreden zelfmoordpoeder propageerde en wilde gaan verspreiden."

De coöperatie is uiteindelijk gestopt met het verstrekken van informatie over het middel nadat het OM een strafrechtelijk onderzoek begon naar de instantie. Dit deed het OM omdat de coöperatie informatie over het middel wilde delen met 23.000 leden. Aangesloten 'inkoopgroepen' zouden het midden dan kunnen inkopen.