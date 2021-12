Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste 22-jarige student Michael

vermissing groningenIn de zoektocht naar de sinds dinsdag verdwenen Michael Bos (22) in Groningen is vanmiddag een lichaam gevonden. Een gespecialiseerd team van de politie zocht donderdagochtend naar de student op het water in het centrum van de stad. Vrienden en familie lieten al weten zich grote zorgen te maken.

Onderzoek zal moeten uitwijzen of het daadwerkelijk om Michael Bos gaat. Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de Marwixkade.

Verdwijnt niet zomaar

De 22-jarige Michael is maandagnacht voor het laatst gezien in de Brugstraat in hartje Groningen. Hij liep zonder jas naar buiten en vertrok mogelijk in de richting van de Paterswoldseweg. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de student.

De penningmeester van basketbalvereniging De Groene Uilen, waar Michael lid is, liet vanochtend weten gespannen te zijn voor de zoektocht naar Michael. ,,We houden ons hart vast”, zei hij in een korte reactie tegen deze site.

Vrienden van de vermiste student tasten sinds dinsdag compleet in het duister. Michael is niet iemand die zomaar van de radar verdwijnt, klonk het. Mede om die reden werd groot alarm geslagen.

Sonarboot

Vandaag deed een gespecialiseerd team van de politie, het Landelijk Team Onderwater Zoekingen, in de omgeving van de Eendrachtskade onderzoek op het water, met onder meer een sonarboot. Ook vrijwilligers van het search-and-rescueteam waren betrokken bij de actie. Of er aanwijzingen waren dat Michael in het water terecht is gekomen, is niet duidelijk.

De politie heeft vanwege de ernst van de situatie een naam, foto en signalement van Michael vrijgegeven. Op het moment van zijn verdwijning droeg de bijna twee meter lange student een opvallend overhemd met ruitjes/bolletjes motief, een lichte jeans en witte sneakers. Opvallend is dus dat hij geen jas droeg, terwijl het erg koud was.

