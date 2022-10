Lichaam gevonden in uitgebrande woning: ‘Naar alle waarschijnlijkheid bewoonster’

met videoIn de uitgebrande woning in Vught is maandagmiddag een lichaam gevonden. Politie vermoedt dat het om de bewoonster van het pand gaat, maar onderzoek moet dit verder uitwijzen.

De brandweer en politie konden lange tijd niet naar binnen, omdat er sprake was van instortingsgevaar. Aan het eind van de middag konden de hulpdiensten de gestutte woning pas in om te kijken of de bewoonster binnen was.

De Specialistische Technische Hulpverlening (TSH) van Veiligheidsregio Midden-Brabant was ter plaatse om ervoor te zorgen dat de woning veilig genoeg was om te betreden. Ook werd er met een drone over de woning gevlogen om te zien wat de schade was en of de vrouw waarneembaar was.

Verzamelaar van spullen

Buurtbewoners maken zich al langere tijd zorgen om hun buurvrouw. Ze staat bekend als verzamelaar van spullen die ze bewaart in de oude, kleine woning aan de Taalstraat. Het hoekhuis, waarvan het dak maandag volledig afbrandde, is een van de lage woningen in een rijtje van drie. De overige twee woningen in het rijtje zijn inmiddels ontruimd. Meerdere omwonenden moeten als gevolg van de brand in een hotel vertoeven.

Buurman Wim de Brok vertelt dat hij al langer nachtmerries had over een mogelijke brand. Hij zou al meerdere keren hebben aangeklopt bij de gemeente om te waarschuwen. De Brok probeerde vanochtend vroeg nog met een brandblusser het vuur te doven, maar werd weggetrokken door de politie. De brand heeft ook zijn woning getroffen en er is rook- en waterschade.

Schadelijke stoffen

Voorbijgangers sloegen rond 05.00 uur alarm toen de brand uitbrak. Rond 05.25 uur werd opgeschaald naar grote brand. De brandweer kwam met vier blusvoertuigen van eenheden uit Helvoirt, Den Bosch, Vught en Vlijmen ter plaatse. Ze vermoedde ook dat er schadelijke stoffen waren vrijgekomen. Nadat het vuur onder controle was, volgde het urenlange nablussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

