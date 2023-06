Lichaam gevonden in sloot na zoektocht naar vermiste Tiger (20)

sinds zondag vermist Vrees voor leven van vermiste Tiger (20) na huisfeest­je bij Hoorn: ‘Hij zag dingen die er niet zijn’

Een Britse jongeman die in ons land op bezoek was bij vrienden is al dagenlang van de aardbodem verdwenen. Het gaat om de 20-jarige Thomas Delafay uit Plymouth, bij zijn vrienden bekend als Tiger. De jongen raakte op een huisfeestje bij Hoorn psychotisch nadat hij te veel drugs had gebruikt, zegt zijn vriend die bij hem was. ,,We maken ons ontzettend veel zorgen.”