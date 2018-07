Liberale burgemeesters in love: 'We leerden elkaar kennen tijdens het inwerken'

Dat zegt Van der Stoel in het Noordhollands Dagblad. ,,We zijn verliefd’’, jubelt de burgemeester tegenover de krant. Nienhuis en zij zijn volgens haar heel gelukkig.

De twee leerden elkaar in december kennen tijdens het inwerken. Nienhuis was toen nog burgemeester van Landsmeer, Van der Stoel zou haar opvolgen als waarnemend burgemeester en moest wegwijs gemaakt worden in de gemeente. ,,Voordien kenden we elkaar helemaal niet, ook al zijn we beiden van de VVD. In het begin werkten we samen, maar dat we elkaar leuk vonden, kwam later. Het heeft mij ook verrast", aldus Van der Stoel.

Ze trad op 17 januari aan als waarnemend burgemeester van Landsmeer. Haar voorgangster Astrid Nienhuis ging dezelfde dag aan de slag als burgemeester van Heemstede.

Rasbestuurder

Domineesdochter Van der Stoel groeide op in Bergen op Zoom, volgde de lerarenopleiding Engels en Nederlands en studeerde korte tijd rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was van 1982 tot 1994 gemeenteraadslid in de hoofdstad en een deel van die tijd ook fractievoorzitter. Na een uitstap van vier jaar naar de Tweede Kamer werd ze in 2002 verkozen tot stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Centrum, volgens de organisatie van de Gay Pride dankzij de steun van de homogemeenschap in de hoofdstad.

Van der Stoel, die geldt als een rasbestuurder, woonde toen al zestien jaar met haar partner in een verbouwd pakhuis in de Nieuwmarktbuurt vlakbij de Wallen. In 2007 stapte ze uit de raad en vertrok uit Amsterdam. Tussen 2013 en 2014 was ze waarnemend burgemeester in Teylingen in het Westland.

Jurist

Astrid Nienhuis groeide op in Nijmegen, studeerde Rechten in Utrecht, was advocaat, werkte bij het Openbaar Ministerie in Haarlem, was officier van justitie bij het Landelijk Parket (georganiseerde criminaliteit) en het parket in Alkmaar en waarnemend advocaat-generaal in Amsterdam.

Daarna begon ze een bestuurlijke carrière als gemeenteraadslid in Velsen, lid van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van recreatieschap 't Twiske en lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Nienhuis is getrouwd geweest, scheidde en heeft twee zonen.

Lesbische burgemeestersprimeur