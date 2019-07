Levenslang voor Willem Holleeder, advocaten kondigen meteen hoger beroep aan

VideoWillem Holleeder (61) moet levenslang de cel in. Holleeder is door de rechter schuldig bevonden aan vijf moorden en één doodslag. Nabestaanden in de zaal reageerden met applaus.

Holleeders advocaat Sander Janssen reageerde meteen na het vonnis: ,,Hoger beroep is onvermijdelijk.” Janssen noemt het vonnis op onderdelen ‘hoogst verbazend'. Volgens Janssen vindt Holleeder dat de invloed van de media-aandacht toch een rol heeft gespeeld. Het ‘gemak waarmee de rechtbank alles gelooft', steekt Holleeder het meest.

Daarbij doelt Holleeder onder meer op de verklaringen van zijn zussen Sonja en Astrid. ,,Dat de rechtbank de zussen gelooft is ‘een keuze'.” De rechtbank heeft volgens Holleeder niet willen onderzoeken wat er achter de verklaringen van de zussen kan zitten. Sander Janssen zegt dat de juridische strijd nog lang niet voorbij is: ,,We gaan nu de zomer in en dan volle kracht de tweede ronde in,” zei hij, doelend op het hoger beroep.

Vijf moorden en één doodslag

De rechtbank acht Holleeder schuldig aan vijf moordaanslagen die hem ten laste zijn gelegd, plus eenmaal doodslag. Het gaat om de moorden op Holleeders vroegere kameraad en zwager Cor van Hout, vastgoedhandelaar Willem Endstra, crimineel Kees Houtman, caféhouder Thomas van der Bijl en crimineel John Mieremet en doodslag op botenhandelaar Robert ter Haak.

Alle slachtoffers werd geliquideerd in de periode 2003-2006. De rechtbank acht ook Holleeders lidmaatschap van een criminele organisatie bewezen. In alle gevallen was Holleeders ‘geldzucht’ de grote drijfveer. De rechter benoemde ook zijn ‘in-treurige’ relatie met zijn familie en vreest voor herhaling van de strafbare feiten als Holleeder op vrije voeten zou komen. ,,Hij is gewetenloos. Een ontwikkeling van kwaad tot erger.”

Nabestaanden van Thomas van der Bijl reageerden na het vonnis met applaus en geschreeuw. ,,Dat lijkt me niet nodig,” reageerde rechtbankvoorzitter Wieland rustig. Ook werd er gehuild.

Doodvonnis

Wieland liep vanmorgen één voor één alle liquidaties langs. Hij begon met de moord op Cor van Hout en doodslag op Robert ter Haak. Daarna volgde de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra. Endstra werd afgeperst door Holleeder en was doodsbang voor hem, las de rechter voor. ,,Toen Endstra sprak met de politie tekende hij zijn doodvonnis.”

Daarna werd duidelijk dat de rechtbank bewezen acht dat Willem Holleeder ook de opdrachtgever is van de liquidaties van Kees Houtman (de crimineel die ook door Holleeder werd afgeperst) en caféhouder/crimineel Thomas van der Bijl die ‘in het kamp Houtman’ zat. Ook bij de zesde liquidatie, op crimineel John Mieremet die in Thailand werd doodgeschoten, ziet de rechtbank Holleeder als opdrachtgever.

Zussen

Rechtbankvoorzitter Wieland besprak vanmorgen eerst de belangrijke getuigenverklaringen van de zussen van Willem Holleeder. Volgens Holleeder logen zijn zussen en was Astrid ‘psychisch gestoord’. Ook zouden ze financiële belangen hebben om te verklaren. Volgens de rechtbank was het juist niet in het belang van de zussen om met justitie te praten. De rechter vindt ‘onvoldoende onderbouwd’ dat Astrid aan een stoornis zou lijden. De rechtbank vindt ook niet dat de zussen hebben gelogen.

De beroemde geheime opnamen die zij hebben gemaakt van gesprekken tussen de zussen en Holleeder, zijn bruikbaar als bewijs, vindt de rechtbank. Ook hun voor Holleeder belastende verklaringen zijn bruikbaar als bewijs. De zussen getuigden tegen hun broer omdat ze wilden voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Zus Sonja was getrouwd met Cor van Hout, een van de geliquideerde slachtoffers in dit proces.

Rechter Wieland schetste aan het begin van zijn verhaal de sfeer zoals die toen was binnen de georganiseerde misdaad. Een wereld waarin angst regeerde en alles gericht was op het krijgen van macht. ,,Iedereen moest vrezen voor zijn leven.” Volgens de rechtbank is die angst terecht. Meerdere getuigen die verklaringen aflegden werden gedood.

Liquidaties

Het Openbaar Ministerie (OM) had Holleeder voor de rechter gesleept voor het geven van opdrachten voor zes liquidaties. Het gaat om de moorden op Holleeders mede-Heinekenontvoerder en zwager Cor van Hout, vastgoedhandelaar en ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra, de in Thailand geliquideerde crimineel John Mieremet, crimineel Kees Houtman en caféhouder Thomas van der Bijl, gepleegd in de periode 2003-2006.

Bij de aanslag op Van Hout kwam ook botenverkoper Robert ter Haak om het leven. Bij de aanslag op Endstra raakte diens zakenpartner David Denneboom gewond. Ook die poging doodslag op Denneboom acht de rechtbank bewezen.

Holleeder werd al in december 2014 aangehouden voor de liquidaties. Wieland noemt de periode van het voorarrest van Holleeder ‘onwenselijk lang'. Het proces begon pas jaren later.

Getuigenverklaringen

Holleeder ontkent alle beschuldigingen. Volgens zijn advocaten is er onvoldoende bewijs. Moordopdrachten op papier zijn nooit gevonden en een opname waarop Holleeder iets bekent zijn er ook niet. Direct bewijs is er niet. De zaak leunt vooral van getuigenverklaringen. Daar hecht de rechtbank dus veel waarde aan.



Het grote proces tegen Nederlands bekendste crimineel begon in februari 2018. Het Openbaar Ministerie eiste ruimt een jaar later, op 1 maart 2019, levenslang tegen Holleeder. Het OM (en dus ook de rechtbank) hecht vooral veel waarde aan de verklaringen van een forse stoet getuigen vanuit heel verschillende hoeken, onder wie kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros én zussen Astrid en Sonja plus ex Sandra den Hartog. Daar komt bij dat vrijwel alle geliquideerde slachtoffers tevoren hadden gezegd dat Holleeder hen wilde laten doodschieten.