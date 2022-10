‘Levensgevaarlijke’ designerdrugs legaal te bestellen via reclamesticker: ‘Zeer zorgelijk’

Politie ziet grote toename aanslagen met explosie­ven: ‘Intimide­ren met explosie­ven is een verdienmo­del’

De politie ziet een sterke toename van het aantal aanslagen met explosieven. Alleen al in Amsterdam zijn dit jaar meer dan tachtig aanslagen met explosieven gepleegd, zo zei politiewoordvoerder Miriam Slot gisterenavond in Opsporing Verzocht. Ook in de rest van het land is een toename waargenomen van zulke aanslagen. ,,De explosies worden ingezet in allerlei soorten conflicten. Het kan om drugs gaan, maar we hebben ook een voorbeeld van iemand die geweigerd was bij een horecazaak. Vuurwerk wordt dan gebruikt als bedreiging.”

26 oktober