'Leuk, gratis ijs, maar ondertussen lozen ze chemisch afval'

'Ziekenhui­zen betalen vijf keer meer aan schade­claims dan tien jaar geleden'

5:02 Het bedrag dat Nederlandse ziekenhuizen kwijt zijn aan schadeclaims door medische fouten is opgelopen van 9,4 miljoen in 2007 tot 43,2 miljoen euro in 2016. De toename is vooral te wijten aan de steeds hogere bedragen die worden uitgekeerd.