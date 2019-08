Les in bondage: om veiligheid te waarborgen hanteert Bob de ‘twee uur-regel’

Wie een bevredigend seksleven belangrijk vindt, doet er goed aan bij tijd en wijle de comfortzone te verlaten. Daar geloof ik heilig in. Door de jaren heen hebben geliefde Duncan en ik om die reden flink geëxperimenteerd. Tantra, swingen, erotische feesten; van alles passeerde de revue. Sommige probeersels slaagden, andere mondden uit in een fiasco. Tijdens het ontbijt vanmorgen voorspelde ik dat bondage weleens in de categorie ‘blijvertje’ kon vallen. Het lijkt me wel wat: Duncan die in staat is razendsnel mijn handen achter mijn rug te knopen, of me soepel vastbindt aan het bed. Dat laatste probeerden we eerder: zonder succes. Na vijf minuten gekloot met knopen riep ik geërgerd: ‘Hállo, zit ik al vast, of wat?’ Het aspect van dominantie bij bondage spreekt mij aan. Maar het is wel belangrijk dat ‘de baas’ controle heeft. Geklungel is een lustkiller. Lang verhaal kort: op dat punt valt er wel wat te winnen.