Lerares Paula werd 50 en kocht een tractor. Nu rijdt ze heel Nederland door.

Grote zorgen basisscho­len om VMBO Maastricht

12:56 Basisscholen in Zuid-Limburg maken zich grote zorgen over de gang van zaken bij de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO, waaronder het in opspraak geraakte VMBO Maastricht valt. Er zijn al ideeën om zélf voortgezet onderwijs te gaan opzetten in Maastricht, zei Peter Groos van een koepel van twintig basisscholen in Zuid-Limburg vanmorgen.