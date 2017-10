Lerarenmanifestatie Den Haag goed verlopen ondanks enorme drukte

De protestmanifestatie van basisschoolleraren in het Zuiderpark in Den Haag is goed verlopen. Bij de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag waren vanmiddag ongeveer 60.000 juffen en meesters aanwezig. Veel meer dan de 30.000 die werden verwacht. De manifestatie begon om 13.00 uur. Om problemen in de spits te voorkomen zijn de meeste bussen voor de spits vertrokken.

Met de actie protesteerden leraren tegen de lage salarissen en de hoge werkdruk in het basisonderwijs. Een groot deel van de 6.500 basisscholen in Nederland was vandaag gesloten, waardoor veel bioscopen en speeltuinen overvol waren. Bij crèches en op de buitenschoolse opvang was het eveneens druk. Verder namen veel ouders een dag vrij, wat overigens niet direct bleek uit de ochtendspits.

In het Zuiderpark waren diverse spandoeken te zien met teksten als 'Stop de plofklas' en 'Minder papier = Meer plezier'. Ook cabaretier Dolf Jansen was aanwezig. Op het podium riep hij naar de menigte: ,,Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele'', brulde Jansen. Hij sloot af met 'hou vol voor onze kinderen'. Onderwijsbond CNV deelde tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'.

Tenten

De sfeer in het park was goed, maar door het wisselvallige weer moesten veel stakers soms noodgedwongen de tenten van de vakbonden in vluchten. Daar was het op veel momenten flink dringen. De manifestatie bestond uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. Onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina traden op. Veel leraren zongen uit volle borst mee. De aanwezige juffen en meesters kwamen uit het hele land, en werden onder meer vervoerd in bussen. Ook waren er basisschooldirecteuren, politici en enkele leerlingen aanwezig.

LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) demonstreerde vandaag mee met de protestgroep PO in actie. ,,Het probleem van het lerarentekort is groter dan het PO, ook het VO moet zich zorgen maken. Daarom zijn we vandaag solidair met alle meesters en juffen!'', aldus Anouk Gielen, voorzitter LAKS.