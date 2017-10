Leraren bereiden coup voor tegen onderwijsbonden

De leraren zijn verbijsterd over de opstelling van de grote onderwijsbonden. Ze blokkeerden twee weken geleden de benoeming van de bekende meester Jan van de Ven als voorzitter van de Onderwijscoöperatie, een lerarenorganisatie die zich bezighoudt met onderwijsinhoud. De verschillen over de inhoud en de arbeidsvoorwaarden zouden te groot zijn.

Die beslissing heeft kwaad bloed gezet in het onderwijsveld. Leraren vinden dat de bonden onterecht te veel macht naar zich toetrekken. De Onderwijscoöperatie is juist bedoeld als een beroepsvereniging waar leraren de dienst uitmaken. Die koers wilde Jan van de Ven, die grote populariteit geniet als mede-kartrekker van PO in Actie, inzetten.

Quote Leraren pikken het niet meer dat mensen voor ons bepalen die zelf niet voor de klas staan Joost van Heel, leraar en ambassadeur Onderwijscoöperatie

Volledig scherm Jan van de Ven wist een grote achterban te creëren met zijn werk voor PO in Actie. © ANP En precies diezelfde koers zet een nieuwe groep leraren, waarvan een deel nu al ambassadeur is voor de Onderwijscoöperatie, voort. ,,Die vereniging is nu van vakbondsleiders en mensen van het ministerie van Onderwijs,'' betoogt Joost van Heel, één van de voorlopers van de protestbeweging en basisschoolleerkracht. ,,Jan is aan de kant gezet, terwijl we hunkerden naar zijn ideeën. Leraren pikken het niet meer dat mensen voor ons bepalen die zelf helemaal niet voor de klas staan.''

Strot

Een heikel punt is de komst van een lerarenregister, waarvoor Van Heel zelf ambassadeur is namens de Onderwijscoöperatie. Volgend jaar zomer moeten alle leraren in dat register staan. Het idee is dat kinderen uiteindelijk beter onderwijs krijgen. Leerkrachten hebben echter het gevoel dat hen iets door de strot wordt geduwd.

Door de Onderwijscoöperatie écht in handen van leraren te geven, denken Van Heel en een clubje collega's, wél een succes te kunnen maken van het lerarenregister. Vooralsnog hebben ze twee opties: de vakbonden trekken zich terug uit het bestuur en leraren nemen het roer over. Of ze beginnen een eigen beroepsorganisatie.

Als scholen vijf euro per leraar uit het studiebudget afstaan, kunnen de leerkrachten een eigen lerarenraad oprichten. Daarin moeten docenten komen die een paar dagen voor de klas staan en écht alleen voor de belangen van de leraren opkomen. Zij zouden de enige gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs moeten zijn en over de inhoud van het onderwijs moeten meebeslissen.

Terugtrekken

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt niets liever te willen dan leraren de regie te geven. Het is altijd de bedoeling geweest dat de vakbonden zich uit de organisatie zouden terugtrekken. Maar, zegt de bond, nu is niet het geschikte moment. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid,'' stelt woordvoerder Esther Sloots. ,,Volgend jaar moeten alle leraren zich verplicht in het register inschrijven. Er is nog zoveel werk te verrichten. Daar kunnen we niet ineens de deelnemersvergadering (een club van 24 leraren die tijdens verkiezingen zijn gekozen - red.) mee opzadelen.''

Maar ook die redenatie schiet bij leraren in het verkeerde keelgat. ,,Dit is precies waar het ons om gaat,'' zegt Van Heel. ,,Ik zit zélf in die deelnemersvergadering. We wíllen juist die verantwoordelijkheid. Nu zegt de AOb wéér: dit is te ingewikkeld voor jullie, laat ons dit maar doen.''

Volgens Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, krijgen ze wel degelijk het vertrouwen om het lerarenregister verder op te bouwen. ,,Wij leggen ze nog uit wat er in de wet staat en waaraan ze moeten voldoen. Maar zij beslissen over de inhoud, zij vormen het hoogste orgaan. Als bestuurder heb ik daar niets meer over te zeggen,'' belooft Schueler. Van terugtrekken is volgens haar geen sprake. ,,Wij hebben een mooie wet tot stand gebracht. Het is mijn verantwoordelijkheid dat die over twee jaar staat als een huis.''

Pluche