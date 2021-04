Lenteweer barst los in ons land, maar het is slechts van korte duur

Net als de afgelopen dagen, belooft 27 april een vrij zonnige dag te worden. De maximumtemperatuur wordt tussen 16.00 en 17.00 uur bereikt en ligt rond 11 tot 12 graden op de Waddeneilanden, circa 15 graden in het midden en oosten tot lokaal 17 graden in het zuiden van het land. Van Bernebeek: ,,Zeker in de zon en uit de wind zal het aangenaam warm aanvoelen. Het is tenslotte al bijna mei en de zonkracht loopt flink op.”



De meeste andere jaren viel het weer op Koningsdag toch wat tegen. Het was vaak koud en meestal kwam de temperatuur in het midden van het land niet boven de 15 graden uit. Op Koningsdag 2016 vielen zowaar nog wat natte sneeuwbuien en werd het in Zuid-Nederland zelfs nog even wit.



Vorig jaar, toen we Koningsdag ook niet konden vieren vanwege corona was het wel warm. Op 27 april werd het toen in De Bilt 20,7 graden. De koudste Koningsdagen vierden we in 2016 en 2017 met maxima van respectievelijk 10,6 en 10,9 graden. In 2019 was het nat en viel er bijna 9 mm neerslag.