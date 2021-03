Lentestorm zorgt voor minstens 30 miljoen euro aan schade

De schade ontstond met name aan gebouwen, de inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven. De schademeldingen komen uit het hele land, maar vooral de kustgebieden, Zeeland en het noorden van Nederland hadden last van de lentestorm. Verzekeraars melden omgewaaide bomen, rondvliegende takken, dakpannen en puin als veroorzakers van schade. Er viel één dodelijk slachtoffer. Een wandelaar in het Limburgse Bemelen werd getroffen door een omvallende boom.

Bedrag zal nog oplopen

Schade aan de land- en tuinbouw en aan overheidseigendommen is niet meegenomen in de schatting. Het Verbond denkt daarom dat het schadebedrag nog zal oplopen. De lentestorm van donderdag was de eerste officiële storm van het jaar. Zomerstorm Ciara veroorzaakte in juli 2020 voor naar schatting 80 miljoen euro schade.

Zaterdag kunnen we weer rekenen op harde windvlagen door heel het land, tot wel 90 kilometer per uur. In het Waddengebied is er kans op een nieuwe storm.

Wandelaar overleden

In het Limburgse Bemelen is donderdag een wandelaar overleden aan de storm. Het slachtoffer werd getroffen door een omgewaaide boom. Hij kwam vast te zitten onder de boom en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. In Den Bosch raakten een moeder en haar kind gewond, eveneens door een omgewaaide boom.

