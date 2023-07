Lekker kussen in de rups op de kermis: mij lijkt het heerlijk

Met video Honderden statiegeld­ma­chi­nes defect door cyberaan­val

In de Jumbo, Albert Heijn, Aldi en meer supermarkten werken honderden statiegeldautomaten sinds maandag amper of helemaal niet meer als gevolg van een cyberaanval. ,,In het ergste geval moeten klanten hun flessen en blikjes weer mee naar huis nemen”, stelt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL.