Leidse studenten moeten op het matje komen voor Hitlergroet

,,Toen we via via het bericht kregen dat dit erop te zien was, is de foto direct verwijderd'', stelt Victor Koppelmans, hoofd communicatie van de faculteit Governance and Global Affairs, tegenover Mare .

Zeer onwenselijk

Koppelmans was 'verbaasd' toen hij de foto goed bekeek. ,,Het is zeer onwenselijk als dit de bedoeling van de studenten was. Je bent een redelijke sukkel door dit te doen, want het is zo te achterhalen wie je bent. Dan heb je niet bedacht wat de impact van de grap kan zijn.''



Volgens het hoofd communicatie is het niet zo dat zijn afdeling weinig tijd heeft om te checken wat ze online zetten. ,,Alles wat we doen moet verantwoord zijn. Maar deze foto is ter plekke vanaf de telefoon online gezet. Om te zien wat die jongens doen, had de foto eerst naar de computer overgezet moeten worden.''