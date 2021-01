Leids coronavaccin met één prik 66 procent effectief, snelle marktaanvraag verwacht

Coronavirus LIVE | 4438 nieuwe coronage­val­len, grote corona-uit­braak in magazijn Lansinger­land

16:45 Het RIVM meldt 4438 coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is weer onder het gemiddelde van de afgelopen week (4622). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over het coronavaccin dat AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. Daarmee is de weg vrij voor de Europese Commissie om het middel toe te laten.Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.