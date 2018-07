Leeuwenwelpje doodgebeten voor het oog van bezoekers

Droogte in Nederland in kaart: stuur ook je foto in

13:32 Wekenlang snakt de grond al naar een flinke plensbui, maar die laat voorlopig nog even op zich wachten. Groene weides veranderen in gele vlaktes. Hoe ziet het er bij jou in de buurt uit? Klik op de kaart en stuur een foto in!