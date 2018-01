Leeuwarden nu écht Culturele Hoofdstad

Het thema is 'iepen mienskip' (Fries voor 'saamhorige, open samenleving') en centraal staat de vraag hoe die mienskip moet omgaan met de veranderende wereld, natuur en maatschappij. Zo is de voorstelling Kening fan'e Greide (Koning van het grasland) gemaakt, die gaat over de grutto die in ons landschap niet goed meer aan eten kan komen en dat elders zoekt, met alle gevolgen van dien. Lost in the Greenhouse is ook zo'n eigentijdse voorstelling, over Friese en Poolse arbeiders die samen werken in de kassen bij Sexbierum.