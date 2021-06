Leersum en Tiel zwaar getroffen door noodweer, vier elektriciteitsmasten omgewaaid in Oosterwolde

Een heftige windhoos in de Utrechtse plaats Leersum leidde tot tientallen schademeldingen. Hulpdiensten rukken in groten getale uit. Er is één zwaargewonde. Daarnaast zijn er drie lichtgewonden, honderden kapotte daken en omgevallen bomen. Ook roept de Veiligheidsregio op om te stoppen met barbecueën vanwege 13 gaslekken.



Volgens een verslaggever ter plaatse, Mathijs Steinberger, is de schade erg groot. ,,Alsof er een bom is gevallen in Leersum”. Rijkswaterstaat meldt dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. ,,De wegen zijn in beide richtingen dicht. Hierdoor stroomt op de #A12 afrit Maarsbergen langzaam vol.”



Ook in Tiel zijn gevelplaten losgekomen. De brandweer is volop aanwezig. Ook waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.



In het Gelderse Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. Er zijn geen gewonden. De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg. ,,De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld”, zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.