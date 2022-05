Leerlingen én leraren klagen over examen economie: te lang en antwoordmodel te rigide

Het schriftelijke vwo-examen economie vond plaats op 24 mei en het vergelijkbare havo-examen op 20 mei. Sindsdien zijn bij de klachtenlijn van het Laks veel meldingen binnengekomen over dit specifieke vak, laat coördinator Sarah Broekmeulen desgevraagd weten. ,,Een heleboel leerlingen hebben geklaagd over de lengte van dit examen.”

Maar ook leraren economie meldden zich afgelopen dagen bij deze website. Een docent vertelt anoniem: ,,De makers van het examen waren dit jaar zo erg op zoek naar één vaststaand antwoord, dat er geen ruimte is om bij de correctie af te wijken. Dus terwijl alternatieve economische benaderingen ook juist kunnen zijn, moeten wij die fout rekenen volgens het correctiemodel.” Verder zijn de vragen en bijbehorende puntenverdeling in het examen volgens hem, veel meer dan in vorige jaren, ‘gestapeld’. ,,Als een leerling dus bij één deel van een vraag een fout heeft gemaakt, moet je alles fout rekenen.”

Ook de toezichthouder op de schriftelijke eindexamens, het College voor Toetsen en Examens, kreeg meldingen binnen, meldt een woordvoerder schriftelijk. ‘Inderdaad is er een aantal opmerkingen van docenten over het centraal examen economie vwo bij ons binnengekomen sinds gisteren. Zij geven aan dat ze het examen als lastig hebben ervaren.’

Kritiek niet van de lucht

Op een besloten forum, waarbinnen leraren economie zich kunnen uiten over de examens, is de kritiek niet van de lucht, blijkt uit screenshots die deze website toegestuurd heeft gekregen. In totaal geeft 86 procent van de 219 docenten de kwaliteit van het vwo-examen economie een onvoldoende. ,,Van de 37 leerlingen waren er drie eerder de zaal uit. De rest had de maximale tijd nodig”, stelt een leraar. ,,Sommige leerlingen hebben behoorlijk wat vragen moeten openlaten in verband met de tijdsdruk”, aldus een ander.

Quote Ik begrijp niet hoe dit examen door de ballotage is gekomen Anonieme docent economie over vwo-examen Een derde docent vat de grieven samen: ,,Ik vind het een zeer slecht examen, dat enorm afwijkt van eerdere examens. Het wordt leerlingen ontzettend lastig gemaakt om de vragen op een juiste wijze te interpreteren. De examenmakers staan wat mij betreft erg ver af van wat van leerlingen verwacht mag worden, ook getuige het antwoordmodel. Ik begrijp niet hoe dit examen door de ballotage is gekomen.”

Opmerkingen neemt de waakhond mee in de eigen evaluatie en in de jaarlijkse bespreking met Vecon (Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken) over de centrale examens, aldus de zegsvrouw. Maar: ,,Uit de examenbespreking van de vakvereniging vorige week kregen wij terug dat men in het algemeen tevreden was met dit examen: een examen van vwo-niveau met een goede spreiding over de examenstof.”

Weinig ruimte voor nuance

Navraag bij Adelbert Ballast, zelf ook leraar economie en Vecon-sectievoorzitter algemene economie havo/vwo, leert dat die lezing genuanceerder ligt. ,,Zowel bij havo als bij vwo was er, meer dan in voorgaande jaren, kritiek op de correctievoorschriften. Het is inderdaad zo dat er bij sommige vragen nogal wat rigide wordt gestuurd. Dat laat te weinig ruimte voor een of andere vorm van nuance. En het examen was eigenlijk te lang. Ik vond overigens zelf dat de kwaliteit van de examens, ook bij het vwo, goed was. Maar dat was mijn beleving.”

Het College voor Toetsen en Examens laat tot slot nog weten: ,,Het kan zijn dat blijkt dat het vwo-examen economie relatief moeilijk was, dat zien wij dan terug in de analyse van de afnamegegevens.” Dit zal dan leiden tot een aangepaste normering, ‘zodat leerlingen op een gelijke manier worden beoordeeld door de jaren heen’. Vecon zal verderop dit jaar de examens economie nog uitgebreid evalueren, samen met de waakhond.

