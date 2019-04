Leerlinge school Gemert figureerde ongevraagd in seksfilmpje met hond

Een leerlinge van het Commanderij College in Gemert blijkt ongevraagd te hebben gefigureerd in een filmpje dat op school werd verspreid. Een afbeelding van haar hoofd was daarin gemonteerd, zegt directeur Arn Bressers. Het meisje in het filmpje had seks met een hond.

Dit speelde een paar maanden geleden, aldus Bressers. Het gaat volgens hem om een filmpje dat al op andere scholen is rondgegaan en ook in Gemert terechtkwam. ,,Op die andere scholen met andere gezichten.”



Wie de montage heeft gemaakt en de beelden heeft verspreid, is niet bekend. ,,De politie geeft aan dat het heel lastig is om de dader te achterhalen. We vinden het ontzettend erg voor het meisje waar het om ging. En zien haar ook echt als een slachtoffer.” Hij maakt daarom geen naam en leeftijd bekend.

Aangifte

De beelden zijn de school rondgegaan via AirDrop. Dat is een functie op iPhone en iPad om foto's en video's onder gebruikers te delen. Het bewuste filmpje kwam zo onder ogen van een medewerker van het Commanderij. Bressers: ,,Die heeft direct ingegrepen en de schoolleiding op de hoogte gebracht. De ouders van het meisje zijn erbij gehaald. We hebben hen gevraagd om aangifte te doen. Daarna is er in de klassen over gesproken, zonder het persoonlijk te maken. Anders zet je iemand die al slachtoffer is, nog een keer te kijk. We hebben ook gezegd dat het strafbaar is als je dit verspreidt. Daar schrikken de kinderen van.”

Naast het zo snel mogelijk de kop indrukken van deze digitale pesterij, ging de aandacht uit naar de zorg voor de vmbo-leerlinge die het betrof. ,,Het meisje ging al snel weer naar school.” Het filmpje is niet meer opgedoken op het Commanderij, stelt de directeur. ,,Binnen de school was het acuut weg. Op het moment dat het oppopt, ben je in het vizier. Dat wil je niet als leerling. Het zijn ook dingen die heel snel voorbij vliegen.”