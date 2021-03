Leerling positief getest? Dan gaan vriendjes direct door nieuwe coronasnelteststraat op school

De lesdag van sommige leerlingen uit 5 havo van het Veenlanden College begint woensdag bijzonder. Ze brengen een flitsbezoekje aan het geschiedenislokaal dat even omgebouwd is tot coronasnelteststraat. De eindexamenleerlingen ondergaan een sneltest, omdat ze in nauw contact zijn geweest met een medeleerling die positief is getest.



Normaal gesproken zou dat betekenen dat iedereen in thuisquarantaine moet die langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand is geweest. Dit geldt voor tien dagen of iets korter als diegene na vijf dagen een coronatest laat doen die negatief uitpakt. Op het Veenlanden College gaat dat nu allemaal veel sneller.