Leeftijdsgenoten herdenken omgekomen Koen van Keulen (17)

Koen uit Soest was vrijdagochtend na een avondje uit niet teruggekomen op de camping waar hij met zijn familie verbleef. Zijn lichaam werd na een dagenlange zoekactie maandag gevonden in de buurt van pretpark Gardaland, niet ver van het Gardameer. Het lijkt erop dat de jongen is gevallen in een zes meter diepe greppel naast de vangrail. Doordat het donker was en er hoge begroeiing stond, zag de jongen de greppel waarschijnlijk over het hoofd. In de greppel belandde Koen in slechts vijftig centimeter diep water.



,,Waarschijnlijk dacht die arme Koen dat dat de veiligste manier was. Hij wist niet dat het hier zo steil naar beneden liep”, zei de lokale politiecommandant toen het lichaam van Koen werd gevonden.