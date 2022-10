Leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, Staat krijgt geen uitstel

Vandaag diende een zitting, waarbij de Staat en het COA uitstel vragen voor een gedeelte van het vonnis van de rechter. Op 6 oktober oordeelde die, in een zaak die door VluchtelingenWerk was aangespannen, dat de omstandigheden voor asielzoekers op (crisis)noodopvanglocaties grotendeels niet aan wettelijke normen voldoen.

De Staat vroeg maandag bij het hof in Den Haag uitstel van het verbeteren van de leefomstandigheden van asielzoekers. De advocaat betoogde dat het nu niet mogelijk is om maximaal 55 alleenstaande, minderjarige asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en deze opvang hier korter dan vijf dagen te laten duren. ,,Daar is gezien de huidige aantallen niet aan te voldoen.” Naast die eis werd aangevochten dat per direct geen kwetsbaren - waaronder gezinnen met baby’s - in de crisisnoodopvang geplaatst zouden mogen worden.