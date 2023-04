Lawaaicompensatie voor duizenden omwonenden van Schiphol

OM in hoger beroep tegen ‘lage’ straffen van vijf IS-vrou­wen die uit Syrisch kamp zijn gehaald

Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de lagere straffen die de rechtbank uitdeelde aan vijf vrouwen die in februari 2022 naar Nederland zijn overgebracht uit een kamp in Syrië. Ze kregen vorige week celstraffen van 16 maanden tot drie jaar (deels voorwaardelijk) voor onder meer lidmaatschap van Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.