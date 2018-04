Lau kon drie jaar niks eten: 'Heerlijk dat een frietje zuurvlees nu weer kan'

Weber torste jarenlang dag en nacht een voedingspomp met zich mee: een rugzak van drie kilo. Via een slangetje dat rechtstreeks op zijn darmen was aangesloten kreeg hij sondevoeding. Want eten via de normale weg ging niet meer. Bij elke poging kwam het eten weer omhoog. ,,Als mijn vrouw 's avonds het eten op tafel zette, zat ik er wel bij, maar at geen hap."



De zeventiger heeft gastroparese, een aandoening waarbij de maag traag of helemaal niet werkt en het eten zich ophoopt. Patiënten zoals hij hebben voortdurend last van een vol gevoel, zijn misselijk of hebben braakneigingen tijdens het eten. Ook raken zij vaak ondervoed - Weber verloor 15 kilo.



Weber is een van de eerste patiënten die een nieuwe ingreep van het Maastricht Universitair Medisch Centrum onderging, waardoor hij eindelijk weer kan eten. Bij de nieuwe methode wordt de maaguitgang wijder gemaakt, waardoor het voedsel makkelijker kan doorstromen naar de dunne darm.



Dunne darm

Hier is geen grote operatie voor nodig, alleen een lichte narcose. De Maastrichtse maag-darm-leverartsen gebruiken een endoscoop - slangetje met camera - die via de mond en slokdarm zich een weg door de maag baant. Met een klein elektrisch mesje wordt een tunnel richting de dunne darm geboord.