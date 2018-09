Late Beneluxtrein met 120 passagiers onderweg naar Amsterdam gestrand

Cartoonwedstrijd motief 'Jawed S. dacht aanslag niet te overleven'

4 september Terreurverdachte Jawed S. hield er rekening mee dat hij zijn actie op Amsterdam CS niet zou overleven. ,,Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden'', aldus zijn advocaat Simon van der Woude dinsdag tegen het ANP. S. geeft de cartoonwedstrijd van Wilders op als motief.