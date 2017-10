Lars (18) redt vrouw uit kanaal in Overijssel: Koud water? Geen idee

,,Toen ik langs het kanaal fietste, zag ik opeens een lichtje tussen het riet’’, vertelt Lars. ,,Iets later zag ik dat het een auto was aan de andere kant van het kanaal.’’ Hij bedenkte zich geen moment sprong via een bruggetje iets verderop naar de plaats waar de auto het kanaal in was ingereden. Ondertussen belde hij 112, deed zijn jas uit, tas af, activeerde de speaker van de telefoon om contact te houden met de meldcentrale en ging het koude water in. ,,Ik heb niet nagedacht, maar gewoon gehandeld. Ik zag het hoofd van een vrouw, het raam van de auto was iets open. De auto was al zo ver het water in dat de deur niet meer open kon.’’



Hij stelde vragen aan de onbekend gebleven automobiliste. ,,Ik vroeg haar of ze alleen in de auto zat, of ze haar gordel had losgemaakt en om het raam verder open te doen. Het lukte me eerst niet om haar uit de auto te trekken, maar ik heb haar op haar zij gekregen en na nog een keer proberen lukte het uiteindelijk de vrouw uit de auto te halen. Ik heb haar op de kant getrokken en in een stabiele zijligging gelegd. Zij was al die tijd bij kennis, maar raakte op de kant in een soort shock. Toen zag ik ook meteen de hulpdiensten komen, die waren er echt supersnel.’’ De voorkant van de auto was inmiddels onder water verdwenen.