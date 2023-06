Langste regionale hittegolf in juni ooit gemeten

met VideoHet is voor de negende dag op rij 25 graden of meer geworden in Woensdrecht. Nooit duurde een regionale hittegolf in juni langer dan dit jaar en komende dagen groeit het uit tot een dik absoluut record.

Het is volop zomers in ons land en dat terwijl de astronomische zomer nog moet beginnen. Er is regionaal sprake van een hittegolf die inmiddels al negen dagen lang gaande is en daarmee hebben we een record, melden de meteorologen van Weeronline.

Bij vijf zomerse dagen achter elkaar (25 graden of hoger), waarvan minstens drie dagen 30 graden of hoger zijn, spreken we van een regionale hittegolf. Afgelopen zondag werd in het weerstation Woensdrecht 30,1 graden gemeten en daarmee zette het een lokaal weerrecord.

De hittegolf loopt volgens de verwachting verder op naar dertien tot vijftien dagen. Ook in de rest van het land lopen de temperaturen op.

Volledig scherm Bezoekers aan het Storm Aquapark glijden van de waterglijbaan. Wegens het warme weer is het extra druk op verkoelende plaatsen in het hele land. © ANP

Eindelijk wat verkoeling

Een abrupt einde aan de hitte lijkt er voorlopig niet te komen. Deze uitzonderlijke droge en warme junimaand blijft aanhoudend broeierig. Het weekend begint zonovergoten en op Vaderdag doet de temperatuur er een schepje bovenop. De temperatuur loopt op naar 23 graden op de Wadden, 25 tot 27 graden aan de kustprovincies tot een tropische 30 tot 31 graden in het zuiden en oosten van het land.

Zondagavond en in de nacht naar maandag komt er waarschijnlijk eindelijk wat verkoeling. De kans op enkele regen- of onweersbui neemt toe. Na een maand droogte op veel plekken in het land krijgt elke druppel een warm welkom. De temperaturen blijven wel tussen de 23 en 27 graden hangen. Op slippers en met blote benen naar buiten kan dus gelukkig nog steeds.

