Langs de kust doen ze wat ze kunnen: ‘Ga niet naar het strand’

Quote Je merkt dat ze er hier in het dorp alles aan doen om grote groepen tegen te houden Verkoopster strandtent Zandvoort Duidelijker kan de boodschap op het matrixbord in het centrum van Haarlem niet zijn: ‘Strand Zandvoort afgesloten, parkeerplaatsen gesloten’. Maar wie toch eigenwijs is en de N-weg opdraait in de richting van de duinen en de zee merkt dat de eerste slag dan wel gewonnen is, maar dat Zandvoort zich niet zomaar gewonnen geeft. Het aantal borden dat oproept om te draaien is niet te tellen, bij de randen van het dorp staan handhavers. Wie niets in het stranddorp te zoeken heeft, wordt weggestuurd. De auteur van dit stukje mag doorrijden, om op het strand polshoogte te nemen.

Wielrenners blij met viskar

Eenmaal op het strand is het inderdaad vele malen rustiger dan op een normale zonnige zondag in het voorjaar. Normaal gesproken zitten de strandtenten vol met groepen lunchende mensen. Vandaag vallen vooral de rood-witte linten op, die de terrassen moeten afschermen. Een enkele strandtent heeft wel een barretje open, om koffie to go te verkopen. ,,Het is vandaag wel echt rustig,” zegt de verkoopster. ,,De afgelopen dagen was het iets drukker, maar je merkt dat ze er hier in het dorp alles aan doen om grote groepen tegen te houden.” Wie zich niet tegen laten houden zijn de vele wielrenners, die even halt houden op de boulevard. Ze zorgen er voor dat de viskarren nog een beetje omzet kunnen draaien.

Volledig scherm Afsluiting in Zandvoort. © EPA

Door naar Noordwijk aan Zee, dwars door de bollenstreek. Wat opvalt is dat elke toegangsweg naar de duinen wordt afgeschermd door verkeersregelaars. Wie met de auto is, heeft pech. Fietsers en wandelaars maken meer kans. Bij Lisse vallen de vele handhavers op, die dwars door de bollenvelden lopen om groepjes mensen die in de weer zijn met fotocamera’s weg te sturen.



Ook opvallend: de wielrenners lijken weer in grotere groepjes te rijden dan de afgelopen weken. In de buurt van Noordwijk verschijnen ook de matrixborden weer. En ook hier is de boodschap duidelijk: het strand is afgesloten, ga naar huis. Wie toch doorrijdt merkt dat de grote parkeerplaatsen in het stranddorp fysiek zijn afgesloten. Alleen dicht bij de boulevard is nog een enkele parkeerplek beschikbaar.

Strenge handhaving