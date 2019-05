Lange wachttijden CBR voorbij door aantrekken nieuwe examinatoren

Om de wachttijden weg te werken heeft het CBR veel nieuwe examinatoren aangetrokken. Ook is er veel overgewerkt. ,,Vaak kan het zelfs al binnen een week of vijf weken'', zegt een woordvoerster van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).



Volgens het CBR is het in mei en juni plaatselijk nog wel mogelijk dat de wachttijd langer is, vooral in Amsterdam en in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. ,,Die overschrijdingen hebben te maken met de extra drukte die zich elk jaar voordoet in deze periode'', aldus het CBR.



De examencentra in de Randstad krijgen hulp van examinatoren uit andere delen van het land. Het aantal praktijkexamens voor auto, motor en bromfiets ligt in het eerste kwartaal 7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat komt volgens het CBR vooral door de toename van het aantal 17- en 18-jarigen.