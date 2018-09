Lange rijen voor beveiligingspoorten bij lezing Dalai Lama

De Dalai Lama gaat vanochtend als eerste in gesprek met de Amerikaanse topacteur Richard Gere, voorzitter van de Internationale Campagne voor Tibet, over het leven in en buiten Tibet. Gere is een fervent supporter van de Dalai Lama.

Daarna houdt hij een openbare lezing met de titel 'Waarom compassie essentieel is in een onrustige wereld'. Het hele programma is stijfverkocht; ook de Rotterdamse metro zat vanochtend al propvol met Dalai Lama-gangers; hipsters met knotjes, gezinnen met rugzakken, en hier en daar ook in fan in traditionele Tibetaanse rode kledij.



De lezing van de Dalai Lama begon met vertraging; de geestelijk leider nam eerst ruim de tijd om in een aparte zaal in Ahoy te spreken met zo'n 4000 Tibetanen van over de hele wereld. Het zou zomaar eens de laatste keer kunnen zijn dat hij 'on tour' is; hij is inmiddels 83 jaar. Hij bezocht Nederland al tien keer: de eerste keer was in 1973.