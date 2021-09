Lange files door wegafsluitingen: bijna twee uur vertraging door gekantelde vrachtwagen

Rond 08.00 uur vanochtend stond er zo'n 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is nog net ietsje minder dan afgelopen dinsdag, toen er op het drukste moment maar liefst 468 kilometer file stond. Een record dat voor corona niet ongebruikelijk was, maar nu opvallend is.

Wegafsluitingen zorgen voor flink wat vertraging. Snelweg A2 was enkele uren afgesloten nadat een vrachtwagen was gekanteld en dwars over de weg terecht was gekomen. De truck is naar de zijkant gesleept, waardoor kort voor 08.00 uur weer drie van de vier rijstroken beschikbaar waren, meldde Rijkswaterstaat.

De snelweg Utrecht-Amsterdam is momenteel extra belangrijk nu de A12 dicht is tussen Utrecht en Nieuwerbrug. Verkeer naar Den Haag wordt via deze route omgeleid.

Minder files

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs dat er op de langere termijn juist minder files zullen zijn. Onderzoek onder thuiswerkers toont aan dat veel mensen van plan zijn dat te blijven doen, waardoor de drukte in de spits afneemt. Ook wordt vaker gekozen om buiten de spits te reizen.

Wel gaan mensen in het algemeen weer vaker op pad. Naar verwachting blijft het aantal vervoersbewegingen, om te winkelen of om op visite te gaan, daardoor gelijk. Het grote verschil met de tijd voor corona is echter dat deze ‘nieuwe’ ritten vooral buiten de spits plaatsvinden en vaak korter zijn dan naar het werk.

