Lang verwacht verbod op walmende schepen komt er nu echt, belooft minister

Minister Mark Harbers heeft woensdag besloten dat het landelijk verbod op varend ontgassen uiterlijk op 1 juli volgend jaar ingaat. Naar verwachting heeft dan ook Zwitserland het internationale verdrag bekrachtigd waarin het verbod is opgenomen. Maar ook als dat niet het geval mocht zijn, gaat het Nederlandse verbod door.

Daarmee wil Harbers alle betrokken partijen duidelijkheid bieden en zorgen dat het bedrijfsleven nu snel de benodigde installaties gaat bouwen om de dampen op een milieuvriendelijke manier af te vangen. Tot nog toe lukte dat niet en wijst iedereen vooral naar elkaar. ,,Het is heel goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over het moment waarop het verbod ingaat", zegt Harbers.

Lang wachten op verbod

Nederland zet zich al jaren in om een verbod op varend ontgassen internationaal te regelen. Nadat De Gelderlander in 2018 schreef over de risico's van deze manier van tankschepen schoonmaken, groeide de weerstand onder bewoners en bestuurders. Maar tot een totaalverbod kwam het niet.

Vorige maand stelde schipper Hans de Waard uit Arnhem de minister nog een ultimatum. Als die niet snel met een nationaal verbod zou komen, dan zou stichting Tankvaart Dampvrij waarvan De Waard voorzitter is, naar de rechter stappen. ,,Ieder keer wordt het verbod opgeschoven. We zijn het wachten spuugzat. Want die dampen krijgen wij in ons gezicht”, zei De Waard. Een woordvoerder van Habers zegt ‘constructief in gesprek’ te zijn met deze stichting.

Schadelijk voor milieu en schippers

Bij het ontgassen worden de laatste restjes chemische stoffen, die na het lossen in de ruimen zijn achtergebleven, de lucht in geblazen. Dit gebeurt vaak tijdens het varen. Veel van die stoffen zoals benzeen zijn schadelijk voor de gezondheid, vooral voor het personeel op de schepen, en horen niet in het milieu thuis. Deze praktijk is nu alleen verboden op kleine wateren en bij sluizen, bebouwing en havens op de grote rivieren.

Het kabinet heeft steeds vastgehouden aan een internationaal verbod, met de zes andere landen aan de Rijn en Moezel. Het wachten was tot alle lidstaten het verbod hebben bekrachtigd. Frankrijk heeft dit onlangs gedaan, Zwitserland zal dit naar verwachting voor het eind van dit jaar doen. Na een periode van zes maanden treedt het verbod dan in werking. Vandaar de datum van 1 juli 2024. Mochten de Zwitsers sneller zijn, dan gaat schuift de invoeringsdatum ook naar voren.

Slechts twee installaties in gebruik

Momenteel kunnen tankschepen alleen in Moerdijk en Rotterdam terecht om de ruimen milieuvriendelijk te ontgassen. Dat is veel te weinig. Harbers hoopt dat met zijn besluit er nu snel meer installaties bij komen. Hij wil dat de sector voor de zomer nog een plan heeft met concrete acties en afspraken. Eerder lieten verladers en een organisatie die zich bezighoudt met de opvang van schadelijke dampen weten dat er vijftien van dergelijke installaties nodig zijn in Nederland en België.

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het verbod handhaven. Het idee was om in twee fases het verbod in te voeren, maar Harbers heeft besloten dat tegelijkertijd te doen. Zo ontstaat er een sterkere prikkel voor de bedrijven om te investeren, is de gedachte.