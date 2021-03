Landelijke Opschoondag ook tijdens lockdown hard nodig: ‘Zwerfafval is structureel probleem’

Op Landelijke Opschoondag, georganiseerd door Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation, ruimen elk jaar duizenden vrijwilligers samen zwerfafval van de straat. Net als vorig jaar zal de traditionele buurtschoonmaak dit jaar door de coronamaatregelen in aanpaste vorm plaatsvinden. Met de opruimdag willen de organisatoren aantonen dat het zwerfafvalprobleem er een van alle tijden is. Ook tijdens de coronacrisis. Op basis van de RIVM-richtlijnen zijn voor de actie preventiemaatregelen geformuleerd, zodat er coronaproof en verantwoord kan worden opgeruimd. De organisatoren roepen deelnemers op om de anderhalve meter afstand te allen tijde in acht te houden en altijd handschoenen te dragen. Vrijwilligers worden daarnaast aangemoedigd om alleen, in duo’s of met het gezin zwerfafval te verzamelen.

Aanpakken bij de bron

De opruimers wordt ook gevraagd een foto van het verzamelde afval te uploaden op de app Litterati. Op die manier kunnen bedrijven die meedoen aan de grote schoonmaak, zoals McDonald’s en Pathé, die gegevens gebruiken om te zien waar zwerfafval afkomstig van hun bedrijven zich ophoopt. ‘Zo kan het zwerfafvalprobleem bij de bron worden aangepakt’, aldus de organisatoren.



,,Door de pandemie zijn we buiten meer gaan waarderen en een schone buurt belangrijker gaan vinden”, vertelt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. Onderzoeken en studies laten zien dat Nederlanders de afgelopen maanden vaker en langer buiten zijn. De drukte in natuurgebieden is daarvan een voorbeeld. Dat heeft helaas als direct gevolg dat er ook ander zwerfafval in het straatbeeld verschijnt.



,,We zien een aanzienlijke toename in het aantal opschoonacties die in eigen buurt plaatsvinden. Ruim 90% van de Nederlanders vindt een schone buurt immers aantrekkelijker om in te wonen. Daarom luidt het thema van de Landelijke Opschoondag van dit jaar ‘Word weer verliefd op je buurt’. We gunnen het immers iedereen om de schoonheid van de eigen omgeving te herontdekken.”



Het startschot van het evenement wordt om 10.00 uur bij Kasteel Keukenhof in Lisse gegeven.\