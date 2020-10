Landelijke ophokplicht voor pluimvee nadat zwaarste variant vogelgriep opduikt in Kockengen

VIDEO Woedende reacties op ludiek coronafilm­pje van Vechtdal College: ‘Maar we zwichten niet’

20 oktober ‘Ik had mijn kind direct van deze school gehaald’, ‘kindermishandeling!’ en ‘grote pedagogische onkunde’. Het Vechtdal College in Hardenberg heeft een stortvloed aan - veelal negatieve - reacties op sociale media over zich heen gekregen na publicatie van een ludiek bedoeld coronafilmpje. Vooral mensen die tegen het mondkapjes-advies lijken te zijn, openen de aanval op de school.