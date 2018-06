LAKS: anti-pestwet werkt niet, veel vmbo'ers voelen zich onveilig

Het verschil tussen de schoolniveaus is levensgroot: tegenover slechts 56 procent op het vmbo staat het vwo, waar maar liefst 84 procent van de scholieren positief is over de veiligheid, volgens het terugkerende tevredenheidsonderzoek dat het LAKS publiceert.



Twee jaar geleden waren de percentages bij het vmbo al even hoog, stelt het LAKS. Pestgedrag, agressie, intimidatie en slechte sfeer zijn de boosdoeners, volgens voorzitter Anouk Gielen van het scholierencomité: ,,De nieuwe wet voor veiligheid op school uit 2015 werkt blijkbaar niet'', zegt Gielen die de peiling morgen aanbiedt onderwijsminister Arie Slob (CU, onderwijs).



,,De onveiligheidsgevoelens zijn nagenoeg niét gedaald ondanks allerlei protocollen en plannen. Die papieren realiteit van een wet lost niks op: scholen moeten er echt over gaan praten, in de klas met de leerlingen.'' Klaas Hiemstra van de Stichting School & Veiligheid: ,,Het is onthutsend dat op dit punt geen verbetering blijkt. Er moet iets gebeuren: dit is verontrustend.''