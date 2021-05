Lagere waterdruk of bruin water uit de kraan: e-coli wordt uit leidingen Zuidoost-Brabant gespoeld

Inwoners en bezoekers van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel, Eersel en Duizel zijn nog niet van de e-coli in het drinkwater af. Brabantwater is de leidingen in die plaatsen vandaag door aan het spoelen. Dat kan voor een lagere waterdruk of bruin kraanwater zorgen momenteel.

Wanneer het precies opgelost is, is niet duidelijk. ,,Dat moet zorgvuldig gebeuren, dus daar kunnen we nu nog niets over zeggen", aldus een woordvoerder van de watermaatschappij.

,,We zijn momenteel de waterleidingen met grote kracht door aan het spoelen. Daarmee moet de e-coli-bacterie sneller uit het drinkwater verdwijnen."

Het kan zijn dat inwoners of bezoekers van die plaatsen daar iets van merken: ,,De waterdruk kan lager zijn en er kan bruin water uit de kraan komen.”

Kookadvies

Brabantwater liet zaterdag om 16.00 uur een NL-Alert uitgaan omdat e-coli was aangetroffen in het water. Ze gaven het dringende advies kraanwater drie minuten te koken, daarna is het veilig om te drinken. Daarbij kwam het advies niet een koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken, maar een pan op het fornuis. De apparaten verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt.

Dat leidde direct tot een run op de supermarkten waar inwoners het schap met bronwater leeg trokken.

De bacterie werd vrijdagavond ontdekt in een voorraadkelder in de regio Kempen. Waarom die zich daar bevond, is nog niet bekend. Brabantwater sloot de voorraad af en nam monsters uit de leidingen in de omliggende gebieden.

Uit die analyse bleek zaterdagmiddag dat de bacterie vermoedelijk ook uit de kraan van vele huishoudens is gekomen. ,,Het is niet uit te sluiten dat mensen zaterdagochtend tijdens het koffiezetten bevuild water hebben gebruikt”, aldus een woordvoerster van Brabantwater.