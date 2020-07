Lagere straf voor oud-carnavalsprins die dacht Duitsers te foppen met 11 miljoen mondkapjes

Gerard I, prins carnaval voor enkele weken

Gerard M. heeft een wonderlijke staat van dienst op carnavalsgebied. Hij is slechts enkele weken prins carnaval geweest. In 2002 werd de - toenmalige - Hengeloër gekozen tot prins carnaval bij de Hengelose carnavalsvereniging de Windbuul’n.



Oud-stadsprins Huub Scheurink herinnert zich de verbazing in de zaal toen Prins Gerard opkwam. „Ik zat naast buutreedner Jimmy Vollenbroek, die inmiddels is overleden. Toen prins Gerard opkwam sloeg Jimmy de handen voor de ogen... ‘O nee toch. Da’s een grote bandiet’ riep Vollenbroek over de nieuwe prins.”



Vollenbroek had op dat moment nog geld tegoed van Gerard M. En hij was niet de enige... Kort nadat bekend was geworden dat Gerard M. stadsprins van Hengelo was geworden meldden zich meerdere mensen bij de carnavalsvereniging. Allemaal hadden ze geld tegoed van prins Gerard I. Het bestuur heeft daarop Gerard afgezet. En Huub Scheurink werd benoemd tot stadsprins 2002.