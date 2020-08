Labs moeten testvoorraad afstaan aan regio’s met meeste besmettingen vanwege enorme vraag

Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge besloten om te kunnen voldoen aan sterk gegroeide vraag naar coronatests. Volgens het ministerie komt dit ook door een groot aantal mensen zonder klachten dat zich toch wil laten testen. Ook de mogelijkheid online een testafspraak te maken via een nieuw webportaal leidt tot een flink aantal extra aanvragen. Deze toename zet de beschikbare testcapaciteit onder druk en de wachttijden lopen daardoor op.

Momenteel wordt er gewerkt aan uitbreiding van de testcapaciteit op korte termijn. ,,Volgende week is er naar verwachting al meer extra capaciteit beschikbaar’’, laat het ministerie weten. Zo wordt er gewerkt aan een oplossing door afspraken te maken met nieuwe laboratoria.

Alleen bij klachten

Tot die tijd heeft het ministerie de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) gevraagd te wachten met de verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verruiming van de openingstijden. Ook roept het ministerie iedereen op zich te houden aan het testbeleid: laat je alleen testen bij klachten.

De beperkende factoren zijn niet zozeer machines en personeel, maar testmaterialen, zo bevestigen het ministerie en de GGD’en. GGD-directeur Sjaak de Gouw, die namens de landelijke GGD-Ghor verantwoordelijk is voor infectieziekten, verklaart: ,,Het probleem zit hem in de reagentia, materiaal dat wordt gebruikt om de test uit te voeren. Wereldwijd is er een tekort aan reagentia. Alle landen ervaren nu tekorten.’’

Dit leidt ertoe dat de wachttijd voor het afnemen van coronatesten komende week zal oplopen. ,,In een aantal regio’s in het westen van het land, in het bijzonder in Amsterdam, is sprake van een hoge infectiedruk’’, erkent het ministerie. ,,Oplopende doorlooptijden zijn daar niet acceptabel.’’

Overhevelen

Om dit te voorkomen, geeft het ministerie de labs de opdracht voor een korte periode testmaterialen over te hevelen uit regio’s met een relatief lage infectiedruk. Meerdere labs kunnen worden aangewezen om een deel van de voorraad af te staan.

Dit herverdelen van laboratoriummateriaal betekent dat sommige regio’s minder testen kunnen uitvoeren. Het betekent ook dat de teststraat op Schiphol nu niet verder kan doorgroeien en dat de openingstijden niet verruimd worden. Daardoor worden dagelijks naar schatting enkele honderden mensen getest, terwijl er duizenden reizigers binnenkomen uit risicolanden. Van hen bleek 1,5 procent tot nu toe positief.

CDA-bewindsman De Jonge benadrukt dat het om ‘een tijdelijke periode’ van tekorten gaat. De Jonge laat de Kamer volgende week weten hoe en wanneer de tekorten bij laboratoria worden weggewerkt. Momenteel voeren de GGD’en zo'n 24.000 tests uit en ziekenhuizen nog eens 6000 - en de vraag neemt toe. ,,Daarmee komen we nu boven de eerder berekende capaciteit van 30.000 tests per dag uit’’, aldus De Gouw.

Voorspelling is dat de vraag nog veel harder toeneemt als de ‘r’ in de maand zit en mensen meer last krijgen van verkoudheidsklachten. Toch verwachten De Gouw en De Jonge dat de beloofde 70.000 tests per dag in het najaar wél kunnen worden afgenomen. De Jonge: ,,En misschien wel meer dan dat.’’

