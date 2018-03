Laatste stuiptrekking van Koning Winter: vanmiddag sneeuw

De weersite meldt dat vandaag nog weinig te merken is van het naderende zachte weer. Vanochtend is het -3 graden in het zuiden en -7 in het noorden van Nederland. Met een oostenwind met een windkracht tussen de 4 en 7 blijven de gevoelstemperaturen nog zeer laag. De gevoelstemperatuur loopt uiteen van -10 graden in het zuiden tot -16 in het noorden. De zon schijnt vandaag geregeld, maar wolken hebben in het zuiden de overhand.



Voor de schaatsliefhebbers is er goed nieuws, want ook vandaag kan er nog volop geschaatst worden. In bijna het hele land zijn plaatsen te vinden waar het natuurijs betrouwbaar is. Wel moeten schaatsers rekening houden met de invloed van de wind. Volgens de weersite kunnen windwakken zich de afgelopen nacht hebben verplaatst. Het advies is om een ruime afstand te houden tot plaatsen waar nog water zichtbaar is.