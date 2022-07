‘Laat je tieten zien’, kreeg een gevangene te horen: anders mocht ze niet bellen

UPDATE Honderdtal trekkers weer weg uit Ter Apel na korte demonstra­tie: ‘Ludieke actie om statement te maken’

Het honderdtal trekkers dat zich verzamelde bij het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer weg. De boeren waren rond 15.00 uur in Ter Apel, om 16.00 uur was de laatste trekker weer vertrokken. De boeren meldden zich in Ter Apel omdat ze zich ‘niet meer welkom voelen’, aldus een woordvoerder.

14 juli