Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds RIVM deze vermeldt

Er zijn in Nederland de afgelopen 24 uur drie mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds dit bijgehouden wordt. Het officiële aantal doden door het coronavirus in ons land is met 6 gestegen naar 6011.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een tijd doorgegeven. Verder zijn er de afgelopen 24 uur 183 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op Covid-19, waarmee het totaal uitkomt op 47.335.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 3 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.785. Ook die gegevens komen soms wat later binnen. Het is het laagste aantal ziekenhuisopnames sinds het RIVM deze doorgeeft.

Gemiddelde

Gemiddeld genomen werden er de afgelopen week acht ziekenhuisopnames en acht overlijdensgevallen per dag gemeld. De weekgemiddeldes zijn sinds half maart niet meer zo laag geweest. Op het hoogtepunt overleden er volgens de officiële registraties ruim 150 mensen per dag en belandden dagelijks ruim 500 mensen in het ziekenhuis.

Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt na een wekenlange daling juist weer. Dat hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk meer mensen besmet raakten. Sinds 1 juni is het testbeleid aanmerkelijk verruimd, waardoor er meer mensen in aanmerking komen voor een test. Doordat ook mensen met milde klachten zoals niezen en verkoudheid worden getest, zijn er waarschijnlijk honderden extra gevallen aan het licht gekomen die anders onder de radar waren gebleven.

Quote De stijging in het aantal besmettin­gen is waarschijn­lijk te danken aan het feit mensen met milde klachten nu ook een coronatest kunnen laten afnemen GGD-directeur Sjaak de Gouw

,,De stijging in het aantal besmettingen is waarschijnlijk te danken aan het feit mensen met milde klachten nu ook een coronatest kunnen laten afnemen’’, legt GGD-directeur Sjaak de Gouw uit in een interview met deze site. ,,Bij de eerste door de GGD’en geteste mensen blijkt het aantal mensen dat besmet is tussen de 2 en 3 procent te liggen.’’

De laatste week werden gemiddeld 154 besmettingen per dag vastgesteld. Op het hoogtepunt, half april, waren dat er ruim 1100.

Nederland testte eerder noodgedwongen alleen ernstig zieke en kwetsbare patiënten. Na het zorgpersoneel, kwamen daar in mei ook leraren, medewerkers van de kinderopvang en mantelzorgers bij, vanaf 1 juni mag iedereen. Door extra laboratoria in te zetten is met testen een inhaalslag gemaakt. Zo springen de bloedbanken van Sanquin bij en is één van de grootste laboratoria voor dieren ter wereld in razend tempo omgebouwd, zodat er duizenden tests voor mensen gedaan kunnen worden.