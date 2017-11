Kwartiermaker moet 'omstreden' lerarenvereniging doorlichten

Update Apache van Defensie vliegt tegen hoog­span­nings­lijn: duizenden huishoudens zonder stroom

21:05 De grote stroomstoring in de buurt van Culemborg is veroorzaakt door een helikopter die tegen een hoogspanningskabel is gevlogen. Het gaat om een Apache van de Koninklijke Luchtmacht. Ongeveer 24.000 huishoudens zitten momenteel zonder stroom. Wanneer de stroomstoring verholpen is, is nog onbekend, zegt netwerkbeheerder Liander.