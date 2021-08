Kustwacht beëindigt zoektocht naar vrouw in zee bij Vlieland

Chantal werd van achteren aangeval­len door fietsende billenknij­per: ‘Het is gewoon aanranding’

25 augustus ,,Hij fietste wat harder, kwam naast mij rijden en kneep zo in mijn billen.” Nog altijd kan Chantal* nauwelijks bevatten wat haar maandagavond in Hoogland overkwam. De Amersfoortse bleek niet het enige slachtoffer; de man sloeg diezelfde avond nog minimaal één keer toe. ,,Eerst dacht ik: ach, het is maar een kneepje, maar nee... Billenknijpen is niet normaal. Het is gewoon aanranding.” Om andere vrouwen hiervan te doordringen, doet ze haar verhaal.