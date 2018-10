Kroongetuige zaak Holleeder hoeft niet te praten over 'deal'

Holleeders raadsman Sander Janssen vroeg de rechtbank dinsdag La Serpe - die een nieuwe identiteit kreeg - te verplichten te antwoorden op vragen over met name de financiële regeling die hij trof.



Janssen deed dat nadat La Serpe had geweigerd vragen daarover te beantwoorden. ,,Ik mag, kan en wil daar niet over verklaren", zei La Serpe, die daaraan toevoegde dat hij aan strikte geheimhouding is gebonden. ,,Als ik me daar niet aan houd, dan vervallen de afspraken en komt mijn veiligheid in het geding."



Dat laatste ,,is een gegeven waar wij niet omheen kunnen", aldus de rechtbank, die pas veel later beslist of de overeenkomst van La Serpe met de staat rechtmatig was. Volgens Janssen is dat niet het geval, omdat een zo verstrekkende geheimhouding het toetsen van de deal onmogelijk maakt.