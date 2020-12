Kroongetuige Nabil B. ondervraagd in extra verhoor

LIVE TWITTERIn de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is het verhoor begonnen van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het is pas het tweede openbare verhoor van de kroongetuige. Hij moet vandaag getuigen in de zaak van zijn voormalige beste vriend Mohamed Razzouki. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag, lees onderaan zijn tweets.

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Het proces draait om zes moorden en een reeks moordpogingen en -plannen.



Nadat B. in 2017 betrokken was geraakt bij een vergismoord en in de problemen kwam, liet hij zich aanhouden en legde hij in het diepste geheim verklaringen af. In maart 2018 werd hij gepresenteerd als kroongetuige. Een week later werd zijn onschuldige broer vermoord, vermoedelijk uit wraak. En in september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Vertraging

Het Marengo-proces heeft vaak stilgelegen, onder meer omdat Nabil B. een periode geen advocaat had. En dit voorjaar weigerde hij te getuigen, omdat het Openbaar Ministerie niet wilde dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou optreden als zijn vertrouwenspersoon. Ook stopte een onderzoeksrechter met haar werk, omdat zij boos was over de bejegening door advocaten van de verdachten.

Inmiddels begint het proces weer langzaam op stoom te komen, onder meer door het ingelaste verhoor van vandaag. Hoewel de kroongetuige al vaker achter gesloten deuren is ondervraagd, is vandaag pas de tweede keer sprake van een openbaar verhoor.

Tijdens dat eerste verhoor, in de zomer van 2019, werd hij betrapt op een leugen. Hij had namelijk verklaard dat hij in zijn cel geen beschikking had over een telefoon. Maar toen advocaat Nico Meijering, de raadsman van Mohamed Razzouki, hem confronteerde met bewijs, moest hij toegeven.

En onlangs bleek dat de kroongetuige nóg een telefoon tot zijn beschikking had. Dit terwijl hij had gezegd dat hij geen andere telefoons meer had. Advocaat Meijering zal hem daar ongetwijfeld over willen bevragen.

Lees hieronder de tweets van onze misdaadverslaggever Yelle Tieleman: