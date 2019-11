Kroon voelt zich erin geluisd: ‘Daar gaat je Willems-Orde’

,,Kunnen we even onderbreken, edelachtbare? Ik moet echt heel nodig naar het toilet.’’ Kroon krijgt de lachers op zijn hand als hij de rechter vraagt om deze ongebruikelijk, snelle sanitaire stop. Uitgerekend in een zaak waarin het nog vaak zal gaan over urineren in het openbaar en alles wat daaruit voortvloeide. Maar Kroon houdt het echt niet meer, geeft hij aan. Hij heeft last van een urologische aandoening, waardoor hij vaker moet dan de gemiddelde man, stelde een arts onlangs vast. De zitting zal er deze dag nog vaker voor worden onderbroken.



Met precies deze hoge nood staat Kroon op 3 maart ook op de Bosche Parade in een kikkerpak. Het is carnaval en druk. Bij één wc is hij al weggestuurd. Vlakbij de beroemde kerk aan dit plein belandt hij met zijn echtgenote in een menigte en houdt Kroon het niet meer. Tegen een hek laat hij zich gaan. ,,U bent een man, u weet hoe het werkt’’, zegt hij tegen de rechter. ,,Misschien was het niet handig. Maar ik had geen keus. Ik plas voor niemand in mijn broek.’’



Achteraf had hij het beter niet had kunnen doen, beseft hij zelf ook nu. Als twee agenten hem willen bekeuren loopt het helemaal verkeerd af. Uiteindelijk belandt Kroon in een politiecel, omdat hij vervolgens een agente zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien en hij daarna bij zijn arrestatie een ander een achterwaartse kopstoot zou hebben gegeven.



Sindsdien vecht de geridderde militair tegen het onrecht dat hem naar eigen zeggen wordt aangedaan. Voelt hij de pijn van de in zijn ogen impulsieve actie van zijn werkgever die hem op non-actief zette. Sindsdien is hij persona non grata en wordt hij bijna nergens meer uitgenodigd voor lezingen. Maar het ergst van alles is dat hij zijn uniform niet meer mag dragen. Om die reden zit hij noodgedwongen in een blauw pak in de beklaagdenbank.