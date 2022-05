Kritiek op sluiten Ketheltunnel na ziekmeldingen, minister maant Rijkswaterstaat tot minder hinder

Doordat twee personeelsleden ziek zijn die vanmorgen ingeroosterd stonden om toezicht te houden, kon de tunnel niet bemand worden. Rijkswaterstaat besloot daarom vanmorgen in alle vroegte de gehele tunnel te sluiten, een van de belangrijkste verkeersaders van Nederland.

,,Ik heb hierover contact met Rijkswaterstaat”, deelt minister Harbers. ,,Het betreft hier geen structureel tekort aan personeel. Voor dit werk is specifieke kennis nodig en veiligheid staat voorop. Wel vraag ik Rijkswaterstaat de gevolgen van ziekmeldingen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen.”

Bij het 10.000 werknemers tellende Rijkswaterstaat was er volgens de wegbeheerder geen ander personeel dat de tunnel kon bedienen. ,,In de tunnel willen we altijd toezicht hebben’’, verklaart Rijkswaterstaat-woordvoerder Debby van Slegtenhorst. Anders levert dit volgens Rijkswaterstaat gevaar op. Andere toezichthouders of wegbeheerders konden de taken van die twee tunnelbeheerders niet zomaar overnemen, benadrukt zij. ,,Want dat zijn net wat andere werkzaamheden.’’ Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het personeelstekort door ziekte een eenmalig incident is en voorziet niet dat het vaker gaat gebeuren dat de tunnel om deze reden dicht moet.

Lange file, drukke ochtendspits

Gevolg was nu dus wel dat de tunnel werd afgesloten. Meteen ontstond er volgens de ANWB een lange file en daarmee ook een drukke ochtendspits in Zuid-Holland. Voorzitter van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post reageert geschokt op het afsluiten. ,,Als twee mensen ziek zijn en ons land staat vast, dan hebben we het niet goed georganiseerd.’’

Volgens haar ‘leven we in een heel raar land’ en ze krijgt er naar eigen zeggen ook ‘buikpijn’ van. De sluiting heeft volgens haar gevolgen voor de gehele vervoersketen. Zo loopt bijvoorbeeld het transport van bloemen richting Hoek van Holland vertraging op.

De tunnel ging om 06.30 uur in beide richtingen dicht, rond 08.30 uur ging die weer open in de richting van Rotterdam naar Den Haag. Het verkeer dat van Den Haag naar Rotterdam rijdt, hield nog wel last. Die kant op bleef de tunnel nog tot 09.00 uur dicht. Verkeer werd in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. Ook online werd vol verbazing gereageerd op de sluiting.

Minder treinen

Eerder deze week besloten de Nederlandse Spoorwegen (NS) ook al de dienstregeling aan te passen wegens personeelstekort. De langverwachte nieuwe tienminutentrein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem wordt vanaf 13 juni geschrapt. Volgens de spoorwegen zal het daar waarschijnlijk niet bij blijven en dreigen meer ingrepen in de dienstregeling.

Het personeelstekort bestaat al langer, maar ‘door een extra beroep op onze collega’s te doen konden we de impact voor reizigers nog voorkomen’, schreef NS in een persverklaring. ‘Dat lukt nu niet langer.’ Vandaar dat de tienminutentrein op het traject Arnhem-Schiphol-Rotterdam in frequentie teruggaat naar een kwartierdienst. ‘Voor deze lijn is dat met de huidige lagere reizigersaantallen voldoende.’

Over de hele linie zijn er mensen te weinig bij de NS: van hoofdconducteurs tot machinisten, IT’ers, veiligheidsmedewerkers, kantoorpersoneel en medewerkers in de stationswinkels. Momenteel telt NS liefst 1100 vacatures. De wervingsinspanningen zijn recent flink opgevoerd.

